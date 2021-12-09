أدى الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس امس اليمين الدستورية أمام البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) ليصبح تاسع مستشار لألمانيا خلفا لأنجيلا ميركل التي غادرت مقر المستشارية أمس، بعد ترؤسها الحكومة لمدة 16 عاما.



وصوت لصالح شولتس 395 نائبا من أصل 707 نواب قبل أن يقدم حكومة بلاده الجديدة التي سيكون نصيب حزبه الاشتراكي الديموقراطي منها ست حقائب وزارية من أبرزها الدفاع والداخلية إضافة إلى رئاسة الحكومة.



وسيحصل حزب الخضر على خمس وزارات أهمها الخارجية والاقتصاد فيما سيحصل الحزب الثالث في الائتلاف الثلاثي وهو الحزب الليبرالي على أربع وزارات اهمها المالية. وكان الحزب الاشتراكي الديموقراطي قد خاض بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في 26 سبتمبر الماضي مشاورات مع حزبي الخضر والليبرالي، الامر الذي تمخض عن ائتلاف ثلاثي سيقود الحكومة الألمانية في الأعوام الأربعة المقبلة.



وعقب ادائه اليمين الدستورية، هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، شولتس وتعهدا العمل معه من أجل اتحاد أوروبي أقوى.



وكتبت فون دير لايين «تهاني عزيزي أولاف شولتس لانتخابك وتعيينك مستشارا فيدراليا. أتمنى لك بداية جيدة وأتطلع لتعزيز الثقة في التعاون من أجل أوروبا أقوى».



من ناحيته، كتب ميشال الذي يترأس قمم الاتحاد الأوروبي، في تغريدة «أتطلع للعمل معا نحو أوروبا قوية وذات سيادة». كذلك شكر ميشال ميركل على «السنوات العديدة من الثقة والتعاون».



كما أعربت روسيا عن أملها في استمرار الحوار البناء مع برلين. ونلقت وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس» عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله: «نراهن على تطوير علاقات بناءة بين الرئيس والمستشار الجديد»، وأضاف: نأمل أن يستمر الجانب الألماني في فهم أنه لابديل عن الحوار لحل حتى أصعب الخلافات في الرأي.



بدوره، بعث الرئيس الصيني شي جين بينج، برسالة إلى «أولاف شولتس» لتهنئته على انتخابه مستشارا لألمانيا.



وقال شي ـ في رسالته ـ إنه يعلق أهمية كبيرة على العلاقات الصينية ـ الألمانية، ومستعد للعمل مع شولتس لدفع العلاقات الصينية ـ الألمانية إلى مستوى جديد، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة «سي جي تي إن» التلفزيونية الصينية.



هذا، وأعرب المستشار الألماني الأسبق، جيرهارد شرودر، عن ثقته في أن زميله من الحزب الاشتراكي الديموقراطي، أولاف شولتس، سيتقن دوره الجديد كمستشار اتحادي للائتلاف الحاكم مع الحزب الديموقراطي الحر وحزب الخضر.



وقال شرودر في مقابلة مع محطة «فيلت» التلفزيونية: «أولاف شولتس سيفعل ذلك بشكل جيد للغاية.. أنا أثق به كثيرا ولهذا السبب أنا متفائل للغاية».



وقد تلقت ميركل عددا من برقيات الشكر والاشادة من الزعماء الذين عملوا معها، حيث أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بها وكتب على «تويتر» قائلا: «شكرا لك على عدم نسيان دروس التاريخ مطلقا، وعلى فعل الكثير من أجلنا ومعنا من أجل النهوض بأوروبا»، وأضاف بالفرنسية «chère Angela» بمعنى «عزيزتي أنجيلا». وشارك ماكرون مقطع فيديو أظهر عدة مناسبات جمعته بميركل في السنوات الأخيرة.



وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية إلى المستشارة السابقة، أعرب فيها عن خالص امتنانه للتعاون والاستعداد للحوار القائم بين البلدين على الاحترام المتبادل. وقال: «كنا على اتصال دائم وحاولنا إيجاد طرق للخروج من أصعب المواقف».