جددت منظمة الصحة العالمية ثقتها بفاعلية اللقاحات المستخدمة حاليا للوقاية من فيروس كورونا، ضد المتحور الجديد منه «أوميكرون» في وقت رفضت الأمم المتحدة جعل التطعيم اجباريا. ورأى المسؤول عن الحالات الطارئة في المنظمة مايكل راين، في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن «ليس هناك أي سبب» للتشكيك بفاعلية اللقاحات المتوافرة راهنا في الحماية من الإصابات الحادة بأوميكرون.



وقال راين «لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فاعليتها ضد جميع المتغيرات حتى الآن، من حيث شدة المرض والاستشفاء، وليس هناك أي سبب للتفكير بأن الأمر لن يكون كذلك» مع أوميكرون، مشددا في الوقت نفسه على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.



وأضاف أن «السلوك العام الذي نلاحظه حتى الآن لا يظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، فإن بعض الأماكن في افريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف» بالمقارنة مع تلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس.



غير أن المسؤول الكبير في المنظمة الأممية دعا إلى الحذر في التعامل مع هذه البيانات، وقال «نحن لا نزال في البدايات علينا أن نكون حذرين للغاية في كيفية تحليل» هذه البيانات، مشددا في أكثر من مناسبة خلال المقابلة على أن البيانات والدراسات المتاحة لاتزال أولية.



من جهته، قال عالم الأوبئة الايرلندي الذي كافح على الأرض أمراضا قاتلة مثل الحمى النزفية إيبولا وفيروس ماربورغ وهو الآن على خط المواجهة الأول ضد كوفيد-19 منذ رصده نهاية العام 2019، إن المعلومات الأولى التي جمعت في جنوب أفريقيا «تشير إلى أن الحماية التي توفرها اللقاحات تبدو صامدة» حتى الآن.



لكنه أقر أنه قد يتبين لاحقا أن اللقاحات أقل فاعلية في مواجهة أوميكرون الذي تتميز بعدد كبير من التحولات في بروتينة «سبايك» وهي النتوءات الشوكية التي تسمح للفيروس بالتشبث بالخلايا قبل غزوها بغرض التكاثر.



وشدد على ان «السلاح الأفضل المتاح لنا راهنا هو تلقي اللقاح» وهو ما يكرره مع زملائه منذ سنة مع بدء حملات التطعيم.



وفي السياق، أعلنت منظمة الصحة أن المتحور أوميكرون، رصد في أكثر من 57 دولة وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في دول الجنوب الأفريقي ومنها زيمبابوي ومن المتوقع أن تزيد أعداد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات مع انتشار المرض. من جهتها، أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه أن على الدول التي تفكر في جعل التطعيم ضد كوفيد إجباريا ضمان احترام حقوق الإنسان، مشددة على أن فرض اللقاحات لم يكن يوما مقبولا.



في الاثناء، اعلنت شركتا فايزر وبايونتيك في بيان ان اللقاح الذي تم تطويره ضد كورونا «فعالا» على متحورة أوميكرون بعد «ثلاث جرعات»، مشيرتين إلى نية الشركتين تطوير لقاح مخصص للمتحورة «بحلول مارس».