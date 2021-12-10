وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، قال في مقدمته أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابة في الكويت بمتحور فيروس كورونا الجديد (أوميكرون) وذلك بعد نتائج التخطيط الجيني.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حالة الإصابة تعود لمسافر أوروبي قدم إلى الكويت من إحدى الدول الافريقية التي تم تسجيل إصابته فيها بمتحور (أوميكرون).



ولما كان تعداد الدول الافريقية 54 دولة ومع ذلك جاءت بيانات الوزارة دون تحديد أو بيان أي من الدول الافريقية التي أصابها المتحور، الأمر الذي يجب الوقوف أمامه لبيان أسماء هذه الدول والإجراء الذي اتخذته الوزارة حول الاحتياطات اللازمة حيال الوقاية من تسريب الوباء للكويت.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



هل تكشف إصابات جديدة بالمتحور بين المواطنين؟ إذا كان الجواب بالإيجاب ـ افادتي بعدد الإصابات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالها؟



ما جنسية المسافر الأوروبي المعلن عن إصابته مع بيان الدولة التي قدم منها وإجراءات الوزارة حياله؟



بيان عدد وتحديد أسماء الدول الافريقية التي ظهرت بها إصابات بالوباء المشار إليه؟



ما الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها حيال مواجهة هذا الوباء وحماية البلاد من آثاره؟