أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط دعم الجامعة المستمر للبنان من اجل الخروج من «الازمة المستحكمة التي يعيشها بكل ما تنطوي عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة يعاني منها المواطن اللبناني».

وقال أبوالغيط في بيان صحافي عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي انه على ثقة بقدرة الأخير على «ادارة الاصلاحات المأمولة في لبنان لما يتمتع به من حكمة وشبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية».



واضاف ان «تعزيز علاقات لبنان بمحيطه العربي يشكل جانبا مهما من تجاوز التحديات التي تواجه البلاد».



وجدد تأكيد على ان تحقيق التوافق الداخلي وان كان مهما من اجل المضي قدما في طريق الاصلاحات لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني فانه لا ينبغي ان يكون نافذة لتعطيل الاجراءات الاصلاحية التي يطالب بها المجتمعان اللبناني والدولي.