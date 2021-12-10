اعتبر مستشار رئيس حزب «القوات اللبنانية للعلاقات الخارجية» إيلي خوري، أن «القوات» موجودة في طرابلس وتنشط فيها منذ سنوات طويلة. لكن الإطار التنظيمي أخذ شكله كمنسقية ومكتب بدءا من انتخابات 2018، وصار يتوسع في المناطق السنية.



وأعلن خوري، في حديث لـ«المدن»، عن تحضيرات متقدمة وعملية لحزب القوات اللبنانية في دائرة الشمال الثانية. وبعد أن كان مكتبهم المركزي في طرابلس، افتتحوا مكتبا آخر في الميناء، وفي القبة ووادي النحلة، وكذلك في الضنية والمنية كمنسقيات فاعلة لها هيكليتها، وهم بصدد افتتاح مكاتب جديدة في المنية والبداوي.



ولفت الى أن «القوات» تحضر في المناطق السنية شمالا على مستوى الداتا المعلوماتية، والتلوين الانتخابي والإحصاءات والتواصل مع الكتل الشعبية والقوى السياسية وبعض مجموعات حراك 17 تشرين. ويعتبر أن القوات تحرز تقدما ملحوظا في هذه المناطق، ويصف حضورها في الضنية بالتاريخي، وقد سجلت انتسابات كثيرة مؤخرا.



واعتبر خوري أن «القوات نشأت في ظروف الحرب بالمناطق المسيحية. أما اليوم فهي حزب يعبر الطوائف والمناطق».