بيروت - أحمد منصور



أعلن مصرف لبنان المركزي أنه قرر رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 3900 ليرة الى 8000 ليرة على أن يحدد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار أميركي.



وقال البيان الصادر عن المصرف: «الى حين وضع خطة حكومية متكاملة وشاملة تتوافق مع المبادئ الاقتصادية والإصلاحية ومتطلبات صندوق النقد الدولي بما يسمح بإعادة تفعيل ونمو الاقتصاد المحلي وإصلاح القطاع المالي للتوصل الى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المودعين وتشكل أساسا لإعادة الثقة، وبانتظار الخطة الحكومية التي تسمح بتوحيد أسعار الصرف وحماية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من خسائر المودعين، قرر مصرف لبنان ولمن يرغب من الاستفادة من التعميم رقم 151، رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 3900 ل.ل. إلى 8000/ ل.ل، على أنه، وللحد من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم، يحدد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه/ 3000/ دولار أميركي للحساب الواحد».

وأكد المصرف أن إنصاف المودعين والحفاظ على أموالهم لا يمكن أن يتم إلا من خلال وضع خطة حكومية متكاملة وشاملة تتوافق مع المبادئ الاقتصادية والاصلاحية ومتطلبات صندوق النقد الدولي.