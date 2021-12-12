القاهرة - خديجة حمودة



اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري - الروسي «جسر الصداقة -4» والذي نفذته وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية، على مدى الأيام الماضية بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بمسرح عمليات البحر المتوسط. واشتمل التدريب على عقد محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم بين عناصر القوات البحرية لكلا الجانبين وباشتراك حاملة المروحيات من طراز ميسترال «جمال عبد الناصر»، حيث تم تنفيذ عدة تشكيلات بحرية فضلا عن تنفيذ رمايات المدفعية بالذخيرة الحية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، بالإضافة إلى تنفيذ تدريب للدفاع الجوي عن التشكيلات البحرية، وتأمين سفينة ذات شحنة مهمة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش، وتنفيذ أعمال التصوير الجوي.



جدير بالذكر أنه تم تنفيذ التدريب على الرغم من سوء الأحوال الجومائية التي صاحبت تنفيذ التدريبات بالبحر.