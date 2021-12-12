أكد محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار الصناعي المسؤولة عن إدارة مدينة الروبيكي، أن مدينة الجلود تعد واحدة من أهم المدن الصناعية المتخصصة والتي تستهدف جعل مصر مركزا لدباغة وتصنيع الجلود.



واطلع محرز وفدي دولتي أوغندا وتنزانيا، خلال زيارتهما لمدينة الروبيكي، امس، على آخر تطورات والمستجدات الإنشائية والتنظيمية لمدينة الجلود.



وقال محرز - في تصريح اليوم - إن الزيارة استهدفت الاستفادة من التجربة والخبرات المصرية في مجال دباغة الجلود والصناعات الجلدية وإمكانيات نقل هذه الخبرات والاستفادة منها بدولتي أوغندا وتنزانيا.



واستعرض خطة الدولة وجهود وزارة التجارة والصناعة لتنمية وتطوير قطاع دباغة وصناعة وتسويق الجلود في مصر من خلال إنشاء مدينة عالمية لصناعة الجلود بالروبيكي تتضمن كافة مراحل صناعة المنتجات الجلدية، مشيرا إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية الكبيرة في مجال صناعة الجلود لدول القارة الأفريقية.



وأضاف أن الدولة وفرت التمويل اللازم للانتهاء من المشروع وتوفير كافة الخدمات به، حيث تم إتاحة تمويل إجمالي للمشروع بمراحله الثلاثة وصل إلي 7.2 مليارات جنيه منها 2.5 مليار للمرحلة الأولى و1.8 مليار لمحطات المشروع والمرحلة الثانية و2.9 مليار للمرحلة الثالثة (منطقة المائة مصنع) كما تم إنشاء مصانع الغراء لعدد 65 مستثمرا منتقلين من مجري العيون، وجار تسليم الوحدات حاليا بالمرحلة الثانية بتكلفة تقديرية 275 مليون جنيه وتم إتاحة تمويل قدره 300 مليون جنيه لاستكمال المدابغ لعدد 101 مستثمر منتقلين من مجري العيون.



من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الأوغندي بحجم الإنجازات الموجودة في مجال دباغة وصناعة الجلود في مصر، معربين عن تطلعهم لنقل هذه التجربة الناجحة لدولهم والاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في هذا الصدد.



وقد تضمنت الزيارة جولة ميدانية لمدبغتين ومنطقة المائة مصنع كاملة والوقوف على حجم الإنشاءات.