القاهرة - هناء السيد



أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، إطلاق مسابقة الأسرة القرآنية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وأهله وبمناسبة انطلاق المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم اليوم.



وأوضحت الوزارة أن من شروط المسابقة، حفظ 3 أو 4 من أفراد الأسرة «الأب والأم والأبناء» للقرآن الكريم كاملا مع فهم معانيه، على أن يتم تقديم الملف بمديرية الأوقاف التابع لها الأسرة، ويتم الاختبار التمهيدي بالمديريات الإقليمية، ثم تتم التصفية النهائية بديوان عام الوزارة، وإجراء امتحان لأفراد الأسرة كل فرد على حدة، ويتم تجميع درجات كل متسابق على حدة تحريريا وشفويا، ويحسب متوسط ما تحصل عليه الأسرة.



وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنه في حالة تساوى أسرتان في الدرجات تقدم الأسرة التي يحفظ أربعة من أفرادها القرآن الكريم على الأسرة التي يحفظ ثلاثة من أفرادها القرآن الكريم في الترتيب الكلي.



وفيما يتعلق بالجوائز، أوضحت وزارة الأوقاف أن جوائز المسابقة ستكون على النحو التالي:



- 100 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الأول بشرط حصول الأسرة على متوسط درجات 80% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة.



- 75 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثاني بشرط حصول الأسرة على 75% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة.



- 50 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثالث بشرط حصول الأسرة على 70% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة.



- 25 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الرابع بشرط حصول الأسرة على 65% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة.



وفي سياق متصل، تنطلق اليوم 11 ديسمبر حتى الأربعاء 15 ديسمبر الجاري، المسابقة التي تجريها وزارة الأوقاف للقرآن الكريم، وهي المسابقة الثامنة والعشرون، وتقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي، حيث بدأت الوفود المشاركة في المسابقة بالوصول إلى القاهرة منذ مساء الأربعاء الماضي.