القاهرة - هالة عمران



حصل مشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق المصري «4B»، على جائزة أفضل مشروع عالمي لعام 2021 في فئة النقل والسكك الحديدية طبقا لمجلة «ENR» الأميركية الواسعة الشهرة في مجال التشييد، والتي تعد بمنزلة جائزة «الأوسكار» في مجال الإنشاءات.



وذكرت وزارة النقل المصرية - في بيان امس - أن مشروع المرحلة الرابعة ينفذه تحالف شركتي (المقاولون العرب - أوراسكوم للإنشاءات) تحت إشراف وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسليم الجائزة من خلال حفل افتراضي، تم بثه من الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي، كما حصل المشروع أيضا على جائزتين من مجلة «ميد» الإنجليزية كأفضل مشروع في فئة مشروعات النقل لعام 2021 على مستوى الشرق الأوسط، وجائزة أخرى على المستوى المحلي، والتي تم تسليمها في احتفالية كبرى بمدينة دبي يوم الأربعاء الماضي، حيث تمنح هذه الجوائز لأفضل المشاريع وأكثرها تأثيرا على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة.



جدير بالذكر أنه تم افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو في أغسطس 2020 بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تمتد بطول 11.5 كم من محطة هارون بمصر الجديدة حتى محطة «عدلي منصور» (التبادلية)، بموقف العاشر بطريق الإسماعيلية الصحراوي.



وتشتمل المرحلة على 10 محطات (4 نفقية - 6 علوية)، كما تشتمل على المحطة التبادلية عدلي منصور والتي تعتبر مجمع نقل متكامل الخدمات يضم (محطة لمترو الأنفاق - ومحطة للقطار الكهربائي LRT - ومحطة سكك حديدية (السويس/عين شمس) - ومحطة للسوبر جيت وأتوبيس المطار - وموقف الأتوبيس الترددي «عدلي منصور/ السلام»، كما تضم أكبر ورشة للعمرات الجسيمة بالشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة 65 فدانا، وبلغت تكلفة تنفيذها 28 مليار جنيه.