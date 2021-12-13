تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح برغبة بشأن وقف إجراءات إنشاء المجمع التجاري المزمع إقامته بمقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم في العديلية ونقل مقر الاتحاد إلى منطقة أخرى، قال في مقدمته ما يلي:



إن القوانين والقرارات المنظمة لأنشطة الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية تعمل على تحقيق كل ما يؤكد الانتماء وحماية النشء والاهتمام بالبناء الخلقي والجسدي لأبناء المجتمع.



ومن أجل هذه الغاية تواترت القوانين المنظمة للأنشطـــة الرياضيــة والاتحادات على تأكيد استكمال منشآتها بالقانون رقم 6 لسنة 2017، بدعم من الدولة وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة.



وتأكيدا على صحيح غاية الأندية والاتحادات العمل على استقلال المساحات الخالية داخل أسوار النادي أو الاتحاد في أنشطة تمثل استغلالا لخدماتها مثل وحدات المأكولات والمشروبات والمستلزمات الرياضية وما يتصل بها من أنشطة تجعل من مقر النادي أو الاتحاد مزودا بعناصر تحقق الغاية للأنشطة الثقافية والاجتماعية للأعضاء من دون أن يكون هدف تلك الأنشطة تحويلها إلى نشاط استثماري أو تجاري يخرج عن أسوار النادي أو الاتحاد وأيا كانت صفتها أو الغاية منها، إذ تعد خروجا على صحيح الغاية والهدف التي حددها القانون لها ويجب في أي حالة من هذه المخالفة الوقوف أمامها والعودة بنشاط النادي أو الاتحاد إلى طبيعته.



وبالنظر إلى ما تناولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من طرح (الاتحاد الكويتي لكرة القدم) بمقره الكائن في منطقة العديلية مساحات خالية داخل مقره (استثماري وتجاري على مختلف أنشطته ولمدة تزيد على عشرين عاما) ما يعد عملا تجاريا خارجا عن صحيح مفهوم وغاية ممارسة الخدمات ومستلزمات الأعضاء باستغلال المساحات الخالية في صحيح غايتها خصوصا أن المنطقة تزخر بالخدمات اللازمة للاتحاد بما يوجد بها من مقرات لنادي كاظمة الرياضي وثلاث جمعيات تعاونية وخدمية وجمعيات نفع عام، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



صدور قرار من مجلس الوزراء، يتضمن قيام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالمبادرة إلى اتخاذ إجراءات التنسيق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم في وقف إجراءات إنشاء المجمع التجاري المزمع إقامته بمقر الاتحاد في العديلية لما ينتج عن هذا المشروع أضرار للقاطنين بمنطقة العديلية لا يمكن تدارك الآثار السلبية لها، وهو ما يتطلب أيضا النظر في نقل مقر الاتحاد من العديلية إلى أي منطقة أخرى اكتفاء بمقار الجهات الأخرى بها.