تقدم النائب يوسف الغريب باقتراح برغبة، قال في مقدمته: لقد تبين لنا إهمال المناطق السكنية من دون وجود إدارة تعمل على تقييم المدن من الناحية الجمالية والخدماتية.



واضاف النائب يوسف الغريب في اقتراحه الذي قدمه لإنشاء إدارة لتقييم وتطوير المدن في كل محافظة تتبع وزارة الأشغال العامة: أن أي اقتراح تقدم لتطوير المناطق السكنية فإن أهالي تلك المناطق هم من يسعون في عمل تلك الاقتراحات من خلال بلدية الكويت، ونص الاقتراح على ما يلي:



إنشاء إدارة تقييم وتطوير المدن في كل محافظة من محافظات الكويت، وتكون تابعة لوزارة الأشغال العامة، وتتحدد مسؤوليتها في الآتي:



1- دراسة المناطق السكنية كل 5 سنوات وتقييم المباني الحكومية والطرق والخدمات العامة مقارنة بنسبة السكان.



2- العمل على تطوير المناطق السكنية من الناحية الجمالية والخدماتية.