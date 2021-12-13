عادل الشنان



أصدرت وزارة المواصلات إعلانا موجها لكل الشركات المستغلة للمساحات في كافة المباني التابعة لها بضرورة مراجعة ادارة الخدمات العامة في مبنى المشاغل الفنية (الشويخ)، وذلك لتوفيق اوضاعها وتقديم كافة المستندات بالمساحات المستغلة وفقا للقرار الوزاري رقم 438 لسنة 2021 والذي صدر في 30 سبتمبر الماضي بشأن القيمة الإيجارية للمساحات المستأجرة داخل وخارج مباني وزارة المواصلات المختلفة والأرض الفضاء، حيث نص القرار على أن المساحات التي تتجاوز الـ100 متر مربع تخضع لتعميم وزارة المالية رقم 4 لعام 1997 الخاص بطرح المزايدات وأن القيم الإيجارية التابعة للوزارة جاءت كالتالي:



1 ـ بالنسبة لتركيب أجهزة الاتصالات ولزامها وأجهزة الطاقة وتوابعها وأجهزة الهوائيات فتراوحت القيمة الإيجابية للأمتار الإضافية البالغة 20 متر بين 200 و250 دينارا.



2 ـ بالنسبة لأراضي الفضاء بلغت القيمة الإيجارية لـ20 مترا مربعا داخل أسوار المبنى 20 دينارا، وبلغت القيمة الإيجارية لـ5 أمتار خارج أسوار المبنى 5 دنانير.



وقسم القرار القيم الإيجارية للهوائيات إلى ثلاثة أقسام كالتالي:



1 ـ بالنسبة لمباني الوزارة سواء على أبراج حديدية أو أبراج خراسانية فتبلغ القيمة الإيجارية لها 1250 دينارا سنويا.



2 ـ بالنسبة لأبراج الاتصالات تبلغ القيمة الإيجارية للهوائيات على الصاري 2500 دينار سنويا، وعلى المنصة 2000 دينار سنويا.