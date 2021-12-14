ما خطط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعمل في التأمين الاختياري مستقبـلا بحسب ما ورد في القانون؟



وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، قال في مقدمته، صدر المرسوم رقم (126) لسنة 1977 بشأن التأمينات الاجتماعية ليشمل كل الكويتيين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، ونظرا لوجود بعض الكويتيين من العاملين بالخارج والذين يرغبون في التسجيل على الباب الرابع.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي: هل تم العمل في الباب الرابع بالتأمين الاختياري للكويتيين العاملين في الخــارج استنادا إلى المرسوم بالقانون المشار إليه أعلاه؟



إذا كانت الإجابـــة بالنفي فما خطط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعمل به مستقبــلا؟