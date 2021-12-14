ما الإجراءات والأنظمة المتبعة لسياسة إدارة المخاطر لحفظ واسترجاع البيانات في حال فقدها أو تسريبها من الخوادم؟



وجه النائب د. بدر الملا سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء في شأن سياسة التحول الرقمي للخدمات في مؤسسات الدولة، نص على ما يلي:



انطلاقا من مسؤولياتنا الرقابية وحرصا على سلامة الإجراءات المتبعة بتوجيهات السلطة التنفيذية للجهات المختلفة لسياسة التحول الرقمي للخدمات في مؤسسات الدولة، ودعما لتبسيط الإجراءات بصورة آمنة تحفظ سرية المعلومات الخاصة بمؤسسات الدولة والمواطنين، لذا يرجى تزويدنا بالآتي:



1 ـ ما الأسس والمعايير المتبعة لتصنيف البيانات والمعلومات السرية وغير السرية في قواعد البيانات في الجهات الخاضعة لكم؟ يرجى تزويدنا بنوع البيانات ونوع تصنيفها وإرفاق المستندات الدالة على ذلك.



2 ـ كم عدد الأنظمة الرقمية (system) أو المواقع الالكترونية أو التطبيقات الهاتفية الذكية للجهات الخاضعة لكم مع بيان الإدارة المعنية أو الشركة التي تدير هذه الأنظمة ومسؤولية صيانتها وتطويرها؟ يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك.



3 ـ ما عدد الشركات المتعاقد معها وأسماؤها بخصوص التحول الرقمي في الجهات الخاضعة لكم وبيان صلاحيات كل شركة في الدخول على الخوادم (السيرفرات) لعمل الصيانة أو التطوير مع بيان بيئة التطوير أو الصيانة إذا كانت بيئة تشغيلية (production environment) أو بيئة اختبارية (testing environment)؟ يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك.



4 ـ ما الإجراءات والأنظمة المتبعة لسياسة إدارة المخاطر لحفظ واسترجاع البيانات في حال فقدها أو تسريبها من الخوادم (السيرفرات) الخاصة بالجهات الخاضعة لكم؟ وما الإدارة المسؤولة عن حفظ سجل المستخدم في الدخول والخروج من هذه الخوادم (السيرفرات)؟ يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك.