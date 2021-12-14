وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس فيما يخص كتابكم ع ب / ون /00210 /2021



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



- ما أسباب اسناد تزويد العمالة الفنية للمقاولين بــدلاً من التوظيف المباشر للعمالة الوطنية، علما أن تلك الوظائف وظائف دائمة وليست مؤقتة لخدمــة عمليــات الإنتــاج والصيانة (صلب العمل)



Core Business ؟



- عدد الأعمال الفنية والمهنية في كل من مصفاة الأحمدي ومصفاة ميناء عبد الله مثل الميكانيكي - الكهربائي - الخراطة - اللحيم - فني تكييف وغيرها.



- عدد الأعمال الفنية والمهنية في عقود إدارة التسويق المحلي local marketing.



- عدد العمالة الفنية المتعلقة بعمليات الخفجي المشتركة.