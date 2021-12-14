أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، امس عن الشيخ رائد صلاح من سجن «مجدو»، بعد ان اعتقلت 17 شهرا.



وقالت مصادر فلسطينية ان موكب الشيخ رائد صلاح تم استقباله في مدينة «أم الفحم» العربية داخل الخط الأخضر. وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت حكما بالسجن لمدة 17 شهرا على رائد صلاح بعد إدانته بالتحريض على المقاومة، وامتدت المحاكمة لمدة 3 سنوات ابتداء من عام 2017. وأمضى الشيخ رائد صلاح فترة اعتقاله في العزل الانفرادي في ظروف قاسية، ورفض الاحتلال حتى الساعات الأخيرة الإفصاح عن مكان الإفراج عنه. ومن ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ حسن يوسف القيادي البارز بحركة «حماس» خلال حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية.



وقالت مصادر فلسطينية «إن قوات الاحتلال داهمت الشيخ حسن يوسف، وهو المتحدث باسم حركة حماس في الضفة الغربية، في بلدة بيتونيا غربي رام الله وفتشته قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة مجهولة».



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة طالت 26 فلسطينيا بينهم القيادي في حركة (حماس) حسن يوسف وأسرى محررون.



إلى ذلك، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل شاب فلسطيني وإصابة خمسة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.