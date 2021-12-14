استبعد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تماما احتمال حدوث غزو روسي لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الأميركيين يتشبثون بطريقة غير مفهومة تماما بفكرة وجود تهديد بغزو روسي لأوكرانيا. وقال ريابكوف لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية امس«إن واشنطن ليس لديها الحق الأخلاقي ولا السياسي للخوض في مسألة ما تفعله روسيا على أراضيها»، موضحا:«ما نفعله على أراضينا لا يعنيهم بتاتا وليس لديهم أي حق أخلاقي أو سياسي في إثارة القضية على هذا الصعيد». من جانب آخر، حذر ريابكوف من مواجهة إذا لم تمنح الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي موسكو ضمانات أمنية بشأن توسع الحلف شرقا. وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمانات أمنية ملزمة بأن حلف شمال الأطلسي لن يتوسع بشكل أكبر شرقا أو ينشر أسلحته بالقرب من الأراضي الروسية.



في غضون ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية وكذلك 8 أشخاص و3 شركات مرتبطة بها بسبب «أعمال مزعزعة للاستقرار» نفذت في أوكرانيا وفي عدة دول إفريقية. ووافق على القرار بالإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم امس في بروكسل. وتتضمن العقوبات حظر تأشيرات للأشخاص المشمولين وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي إذا وجدت. من جهتها، اكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن برلين لن تسمح بتشغيل خط «نورد ستريم-2» الألماني ـ الروسي لنقل الغاز، في حال شهدت أوكرانيا تصعيدا جديدا، وذلك بموجب اتفاق مبدئي توصلت اليه برلين وواشنطن.