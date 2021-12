تستعد سيارتا هيونداي «توسان» و«ايونيك 5» الجديدتان كليا للظهور لأول مرة في هوليوود، وذلك ضمن في أحداث الفيلم المرتقب «Spider-Man: No Way Home» من إنتاج شركة سوني بيكتشرز.



واستعدادا لعرض الفيلم في صالات السينما، ابتداء من يوم 17 ديسمبر، أطلقت شركة هيونداي موتور برنامجا تسويقيا متكاملا يتضمن إعلانا تلفزيونيا عالميا ومجموعة متنوعة من الأنشطة الترويجية الرقمية.

وتعد هذه الحملة جزءا من الشراكة التي أبرمتها هيونداي موتور مع شركة الإنتاج سوني بيتكشرز في مايو 2020، وذلك بهدف استعراض رؤية الشركة للتنقل الذي يرتكز على الإنسان عبر المنتجات والابتكارات التقنية.



وصرح توماس شيميرا، الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي ورئيس قسم تجربة العملاء بشركة هيونداي موتور قائلا: «يشكل ظهور سيارة «ايونيك 5» الكهربائية بالكامل وسيارة «توسان» الجديدة كليا في فيلم Spider-Man: No Way Home أول علامة فارقة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين هيونداي موتور من جهة، وسوني بيكتشرز إنترتينمت من جهة ثانية. نتوقع أن يكون لهذا التعاون تأثير إيجابي هائل على الجانب التسويقي.

ولا شك أن تقديم هذا الفيلم الرائع، وإدراج السيارتين ضمن الأحداث الرئيسية من القصة، سيذهل الملايين من المشاهدين حول العالم، ويساعدهم على الابتعاد عن الأجواء التي رافقت الجائحة العالمية».



ويعد فيلم «Spider-Man: No Way Home» ثالث فيلم سبايدرمان من إنتاج سوني بيكتشرز واستديوهات مارفل، ويؤدي دور البطولة فيه الممثل توم هولاند، الذي يلعب دور بيتر باركر.

وكان الفيلم السابق «Spider-Man: Far From Home» قد حقق 1.131 مليار دولار أميركي في جميع أنحاء العالم باعتباره رابع أعلى فيلم في عام 2019 والفيلم الخامس والعشرين من حيث أعلى الإيرادات على الإطلاق.



وحطم الفيديو الدعائي الرسمي لفيلم «Spider-Man: No Way Home»، الذي صدر في أغسطس 2021، الرقم القياسي على مدار 24 ساعة لمعظم المشاهدات العالمية، حيث حصل المقطع على 355.5 مليون مشاهدة، متجاوزا الرقم القياسي السابق والخاص بالفيديو الدعائي لفيلم «Avengers: Endgame» الذي حاز 289 مليون مشاهدة.

وقد تم إصدار فيديو دعائي جديد للفيلم في نوفمبر 2021 ويمكن مشاهدته من هنا.



وقال جيفري جودسيك، نائب الرئيس التنفيذي للشراكات العالمية وإدارة العلامات التجارية ورئيس قسم الترفيه بشركة سوني بيكتشرز إنترتينمت: «تجسد علامة هيونداي التقنيات الرائدة والتصاميم البصرية المبتكرة، لذلك ليس من المفاجئ قيامهم بإطلاق حملة تسويقية متطورة لسيارة IONIQ 5 وفيلم «Spider-Man: No Way Home» يقوم أساسها على تقديم محتوى مصمم بشكل خاص وحصري لهذه الاتفاقية. ولا شك أن عشاق أفلام سبايدرمان سيستمتعون كثيرا بهذا التعاون المبتكر».



وتتيح هيونداي للمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، فرصة الحصول على ملصق إصدار خاص «Hyundai IONIQ 5 x Spider-Man: No Way Home» بالإضافة إلى خلفيات رقمية مخصصة. كما سيتوافر عبر الإنترنت مقطع فيديو من كواليس إعلان IONIQ 5 إلى جانب محتوى فريد إضافي.



كما تعرض مقاطع الحملة التسويقية المتكاملة التي تقدمها هيونداي موتورز، والتي تركز على فيلم «Spider-Man: No Way Home» على لوحات الفيديو في ميدان بيكاديللي بلندن، إلى جانب مواقع إعلانية مختلفة حول العالم.