استقبل الشيخ مبارك العبدالله في القصر الأبيض وفد جمهورية النمسا التجاري الزائر للكويت برئاسة المفوض التجاري كارولين ادنبيرجر، وعددا من ممثلي الشركات الرائدة في قطاعات مختلفة، وذلك بحضور سفير النمسا لدى الكويت ماريان وربا.



ورحب الشيخ العبدالله بأعضاء الوفد، مشيرا إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم في تطوير التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين الصديقين، مؤكدا على وجود الكثير من الفرص الاقتصادية الواعدة، وذلك لتعزيز آفاق التعاون بما يخدم بيئة الأعمال ومصالح الشركات والمستثمرين في القطاع الخاص بالبلدين، والتي حان وقت المبادرة بتحقيقها على أرض الواقع.

من جهتها، قالت المفوض التجاري كارولين ادنبيرجر إن لدى بلادها شركات تتطلع إلى زيادة صادراتها التجارية والدخول في شراكات مع قطاعات تجارية كويتية، حيث إن هناك العديد من الفرص التجارية والاستثمارية التي يوفرها السوقان الكويتي والنمساوي على حد سواء.



وفي ختام اللقاء، شكر العبدالله الوفد الزائر، مشيدا بالجهود والدور الاقتصادي الذي تقوم به السفارة النمساوية في تشجيع وتعزيز العلاقات التجارية بين الكويت والنمسا.