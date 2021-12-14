أهابت الإدارة القنصلية لدى وزارة الخارجية بالمواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى دول الاتحاد الاوروبي ضرورة التأكد من الاشتراطات الصحية التي تضعها السلطات المعنية في هذه الدول لمواجهة الزيادة في أعداد الإصابات جراء المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).



وأوضحت الإدارة القنصلية في بيان امس أن هناك دولا أوروبية تشترط الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح كشرط لدخول السياح إلى أراضيها.



وأكد البيان استعداد الإدارة القنصلية وبعثات الكويت الديبلوماسية للرد على استفسارات المواطنين وتقديم المساعدة لهم.