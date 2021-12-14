تلقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد اتصالا هاتفيا من المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن تيموثي لندركنغ قدم خلاله المبعوث الأميركي الخاص شرحا عن آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية وأبرز الجهود التي يقوم بها في إطار دفع المسار السياسي لحل الأزمة في اليمن.



كما أعرب في الاتصال عن بالغ الثناء والتقدير لدور الكويت وإسهاماتها ومساعيها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق.



من جانبه، جدد الشيخ د.أحمد الناصر التزام الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها كل الجهود الدولية الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن، مؤكدا دعم الكويت لمساعي الولايات المتحدة الأميركية والإجراءات التي يقوم بها المبعوث الخاص في هذا الإطار.



الى ذلك، التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير الصادرات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية مايكل فريير، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وتناول اللقاء مجمل العلاقات التاريخية والصداقة الراسخة التي تجمع الكويت والمملكة المتحدة ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.



الى ذلك تسلم وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية تشاد المعين لدى الكويت عبدالرحمن بشير بريمه في ديوان عام وزارة الخارجية.



وتمنى الشيخ د.أحمد الناصر للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.