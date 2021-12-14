قال مدير الجهاز الفني للاشراف على السلع بوزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري ان هناك تنسيقا عربيا مشتركا لاستكمال مسودة الدليل الاسترشادي العربي لقانون حماية المستهلك في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقال الانصاري في ختام أعمال الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية التابعة للجنة حماية المستهلك بجامعة الدول العربية إنه تم الاتفاق على عدد من مواد الدليل الاسترشادي العربي ما يدل على اهتمام الجامعة ودولها الاعضاء بتوحيد وتنسيق العمل العربي أسوة بالعمل الخليجي.



وأضاف ان الاجتماع الذي عقد على مدى يومين برئاسة الكويت ناقش العديد من المواد الموحدة لحفظ حقوق المستهلك العربي ومجاراة القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك.



وشدد الانصاري على ضرورة ان يكون المستهلك العربي واعيا بحقوقه وواجباته تجاه المحال التي تقوم بعمليات خداع للمستهلك، مشيرا الى ان الكويت لديها رؤية حول انشاء جمعيات النفع العام بالدول العربية ودورها المهم في نشر الوعي للمستهلك في هذا الصدد.



وأشار الى انه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة في شهر يناير المقبل لاستكمال مناقشة باقي مواد الدليل الاسترشادي العربي لقانون حماية المستهلك.