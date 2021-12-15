أسامة دياب

استضافت السفيرة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي مساء أول من أمس عددا من الديبلوماسيين والسفـراء والمسؤولــــين الحكومييــن والفنانيــن التشكيليين الكويتيين خلال حفل أقامته في منزلها بعنوان «الفن في السفارات»، كما استقبلت الشيخة هنوف البدر زوجة وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.



وقالت السفيرة الأميركية: يسعدني أن أشارككم 17 عملا فنيا مختلطا للوسائط المتعددة لفنانات أميركيات من أصول مختلفة، فمنهم مهاجرات وأميركيات أصليات وعدد من الفنانات الناشئة والمعروفة، والأعمال التي تشاهدونها جاءت إلى الكويت من صالات العرض المختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وذلك من خلال برنامج «الفن في السفارات» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، ومن خلال البرنامج، أتيحت لي الفرصة لاختيار هذه الأعمال الفنية وعرضها في مقر إقامتي بالكويت.



وأشادت بالأعمال الفنية لزهراء مروان الفنانة الأميركية المولودة في الكويت والتي حضرت الاستقبال والدتها وشقيقها، واصفة إياها بأنها «شرف كبير» لعرض عمل فنانة لها جذور في الكويت.



وأضافت: خلال الفترة التي قضيتها في الكويت تشرفت بلقاء العديد من الفنانات الكويتيات الموهوبات اللاتي يعملن في العديد من الوسائط الفنية، واستمتعت بزيارة الكثير من المتاحف المحلية والغنية تاريخيا في الكويت بما في ذلك بيت السدو، وبيت العثمان، ومتحف طارق رجب، ومتحف القرين وغيرها، والسفارة الأميركية على أتم الاستعداد لدعم المبدعين والفنانين في الكويت.



هذا، وأمضى الضيوف بقية الأمسية في معاينة الأعمال الفنية، ومن خلال برنامج «الفن في السفارات» قامت وزارة الخارجية الأميركية بتركيب أكثر من 70 مجموعة فنية دائمة في أكثر من 200 منشأة ديبلوماسية في 189 دولة.