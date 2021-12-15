أسامة دياب

أكد السفير الاسباني لدى البلاد ميغيل مورو اغيلار عمق ومتانة العلاقات الاسبانية - الكويتية والتي وصفها بالتاريخية والمتطورة على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، موضحا أن هذا العام يصادف الذكرى الـ 60 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.



جاء ذلك على هامش الندوة الثقافية التي حملت عنوان «الترجمة حلقة الوصل بين ثقافات وآداب الشعوب» وأقيمت في مكتبة ذات السلاسل بمجمع الأفينيوز أول من أمس ضمن الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات بين البلدين.



ولفت اغيلار في تصريحات لـ «الأنباء» إلى أهمية التبادل الثقافي كأحد ابرز جسور التواصل ودعم وتعزيز التواصل بين الشعوب، ولذلك تولي السفارة هذا الأمر أهمية قصوى في ظل تميز العلاقات الشعبية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن زيارة الكاتبتين الإسبانيتين مارجريتا لويز وناتاليا سيريزو تأتي في إطار دعم وتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، التعريف بالكتاب الاسبان في الأوساط الكويتية.



وأشار إلى أن زيارة الكاتبتين إلى الكويت جاءت كفرصة لدعم الأصوات النسائية الأدبية ولفتح حوار ثقافي وأدبي بين الكتاب والمثقفين والمبدعين في البلدين حول دور المرأة في الآدب والثقافة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.