بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا سموه بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدتها مملكة البحرين الشقيقة في عهده الميمون، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتولي جلالته مقاليد الحكم، متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة وموفور العافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



الى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الرئيس د. برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق أعرب فيهما سموه عن خالص التهاني لهما وللشعب العراقي الشقيق بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيس الدولة العراقية، مشيدا سموه بأواصر العلاقات التي تجمع الكويت وجمهورية العراق والتي تشهد تطورا وتعاونا وثيقا في مختلف المجالات ومواصلة العمل المشترك للارتقاء بأطر التعاون بينهما إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما المشتركة، متمنيا سموه لهما موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الرئيس د. برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق ضمنهما سموه خالص تهانيه لهما وللشعب العراقي الشقيق بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيس الدولة العراقية، راجيا لهما دوام الصحة وموفور العافية ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.