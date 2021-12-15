أشاد نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة د.مبارك العازمي بالعلاقات التاريخية المميزة بين جمهورية سريلانكا والكويت على أعلى المستويات.



جاء ذلك خلال استقباله سفير جمهورية سريلانكا لدى البلاد عثمان جوهر والوفد المرافق له، مؤكدا على حرص بقاء هذه العلاقة الطيبة دائما، مبينا ان تم خلال اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين في مجال استقدام وتشغيل العمالة السريلانكية وحمايتها في الكويت، لافتا الى أن سوق العمل بالكويت يستقطب العمالة بما يحتاج اليه من تخصصات لذوي الخبرة.



وأوضح العازمي للجانب السريلانكي أن الهيئة تبذل جهودا حثيثة ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت، مؤكدا على الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة العمل المناسبة التي تكفل لجميع العمال حقوقهم بمن فيهم العمالة السريلانكية في القطاعين الأهلي والمنزلي.



بدوره، أبدى السفير عثمان جوهر امتنانه وشكره للكويت على ما لمسه من جهود وتطورات تستحق الإشادة، مؤكدا على رغبته في تعزيز التعاون بين البلدين بمجال القوى العاملة.



وحضر اللقاء من جانب الهيئة كل من مدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية ناصر الموسوي، ومدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي، والباحث بالعلوم السياسية خالد الصباح، والباحث بالعلوم السياسية عبد الوهاب السعيد، ومن جانب السفارة السريلانكية رئيس الشؤون القانونية بوشيتا بريرا، وسكرتير السفارة جانكا ساماراسيكارا.