انتقد نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف طراد العنزي خصم نصف رواتب ما يقارب ٤٥٠ مكلفا يعملون بنظام «أجر مقابل عمل» من أبناء فئة البدون وغيرهم من جنسيات أخرى.



وقال العنزي في تصريح صحافي إن خصم رواتب هؤلاء البدون يأتي بسبب تأخر الوزارة في معالجة ملاحظات الجهات الرقابية من خلال مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتعديل لائحة التكليف الصادرة بقرار إداري لتتوافق مع مطالبات الجهات الرقابية، إلا أن المؤسف ما يحدث في وزارة الأوقاف والضحية إخواننا البدون.



وأكد نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف أهمية سرعة معالجة هذه الأسباب.‏