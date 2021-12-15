انطلقت فعاليات ملتقى هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية الذي تستضيفه البحرين بمشاركة جمعية الهلال الأحمر.



واشاد مدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الاحمر خالد الزيد في تصريح لـ«كونا» على هامش مشاركته بالملتقى بالدعم والاهتمام الكبيرين من القيادة السياسية الكويتية في تعزيز مسيرة الجمعية للقيام بدورها في مجالات العمل «الإغاثي والإنساني» ودعم المحتاجين على المستوى المحلي والدولي.



وأشار إلى أن الملتقى الخليجي يناقش العديد من المحاور في مقدمتها جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة جائحة فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) والمبادرات التطوعية التي قامت بها هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية في هذا المجال.

وأوضح أن الجمعية دعمت ونسقت مع وزارة الصحة في مواجهتها لفيروس «كورونا» عبر العديد من الفعاليات، مؤكدا ان أكثر من 1500 متطوع ومتطوعة قاموا بتقديم الخدمات بالمحاجر الصحية والمطار والمستشفيات والجمعيات التعاونية لتنظيم العمل والتأكد من التزام الجميع بالضوابط الوقائية.



وأضاف ان «الجمعية نقلت أكثر من 4000 مواطن من (مطار الكويت الدولي) إلى مقر سكنهم كما نقل متطوعونا عينات المسحات إلى المختبرات الصحية عبر اكثر من 100 رحلة جرت وفق الأطر المرجعية الصحية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية».



وأكد ان الجمعية منذ بداية انتشار فيروس (كورونا) قامت بتوزيع 270 ألف وجبة و30 ألف سلة غذائية على الأسر المحتاجة والعمال كما وفرت العديد من المساعدات والوجبات للمناطق المعزولة بسلات غذائية بلغ عددها 28 ألفا توازيا مع 300 ألف وجبة للعمالة البسيطة في مختلف مناطق الكويت والمحاجر والمستشفيات وإعداد خطة لمساعدة المناطق المعزولة الجديدة.