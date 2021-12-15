عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير ادارة التصدي والوقاية الامراض المزمنة غير المعدية في وزارة الصحة د.حمود الزعبي عن الاجتماع مع مدير ادارة الامراض غير السارية والصحة النفسية في المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية د.أسموس هاميرش لبحث خطة عمل الادارة وآخر مستجدات مكافحة الامراض المزمنة وتوصيات المكتب الاقليمي بهذا الشأن.



وأكد د.الزعبي في تصريح لـ«الأنباء» أهمية التواصل مع المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية وتبادل الخبرات، مشيرا الى انه تمت مناقشة مواءمة أهداف الخطة الاستراتيجية مع الخطط الاقليمية والعالمية في مكافحة الامراض المزمنة.



وذكر انه تمت مناقشة أولوية التعامل مع عوامل الاختطار المتعلقة بأسلوب الحياة، والاهتمام بتعزيز الصحة النفسية ومواجهة تلوث الهواء.



وكشف عن عقد اجتماع موسع بين ادارة التصدي والوقاية من الامراض المزمنـة غير المعديـــة وفريق الخبراء في المكتب الاقليمي قريبا لمناقشة أهم المستجدات فيما يخص الامراض المزمنة.