الوضع الصحي المحلي مطمئن ولم يتم رصد أي حالة جديدة لـ «أوميكرون»«أوميكرون»

سرعته في الانتشار 3 أضعاف دلتا ويجب الحذر والحرص والتطعيم



حنان عبدالمعبود



أكــــد وزيـر الصحـــــة د. باسل الصباح على اجراء الفحوصـــات الجينيــــة للقادمين الى الكويت من عدة جهات أوروبية، لافتا الى أنه خلال الأيام القليلة الماضية لوحظ وجود حالات ايجابية لمواطنين قادمين من دول أوروبية بشكل يزيد على المعدلات التي كانت ترصد في السابق مما يثير قلقا من الوضع العام.



جاء ذلك في تصريح للوزير عقب اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ‏وبحضور عدد من الوزراء المعنيين، لمناقشة الوضع الوبائي في العالم والوضع الصحي في البلاد ‏واستعراض تقارير الوزراء المعنيين والإحصائيات المتعلقة بالحملة الوطنية بشأن تقديم الجرعات الخاصة بالتطعيمات خاصة الجرعة التعزيزية الثالثة.



وقال الشيخ د. باسل الصباح ان الوضع المحلي مستقر والأرقام مازالت جيدة بالرغم من وجود ارتفاع طفيف بعدد الاصابات، ولكننا في مراقبة مستمرة للوضع وعمل فحوصات مستمرة للتأكد من استقرار الوضع في البلاد، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتم رصد أي حالة أخرى لـ«أوميكرون» الى هذا الوقت.



وأضاف «تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الوبائي العالمي في ظل انتشار المتحور الجديد «أوميكرون» مؤكدا أن الوضع الصحي في البلاد مستقر.

مشددا على ضرورة اتباع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بلبس الكمام في الاماكن المغلقة، والحرص على دخول الاماكن الاجتماعية العامة للمطعمين فقط.



كما ناشد المواطنين حرصا على صحتهم وصحة المجتمع ضرورة تطبيق القرارات والتقيد بها، منوها أن اللجنة باجتماع مستمر وسيكون هناك بعض الاجراءات التي سيتم اتخاذها في المستقبل، مؤكدا مرة أخرى على الالتزام بالاشتراطات للحفاظ على ما تم الوصول اليه من نتائج طيبة بالكويت مقارنة مع دول متقدمة في العالم والحرص على أخذ اللقاح والجرعة التنشيطية والحرص على لبس الكمام وعدم السفر الا للضرورة.



وأكد أنه في الكثير من الدول الأوروبية الاعداد تتضاعف بشكل يومي وكذلك دخول المستشفيات وحالات الخطر تزيد درجتها بشكل متسارع مما يثير القلق على الوضع العالمي والمحلي والاقليمي، كون اننا نعيش كجزء من هذا العالم، لذلك لابد من أخذ الحيطة والحذر.



وعن المتحور، قال «إنه يختلف عن الدلتا في سرعة الانتشار حيث إن سرعته 3 أضعاف دلتا الذي كان سريع الانتشار مقارنة بالفيروس الاصلي، ولهذا يجب الحذر والحرص، والتطعيــــم والكمام هما السلاحان اللذان لدينا لمواجهة التحورات المستمرة للفيروس حتى تقل خطورته في المستقبل».



في إطار متابعاته الدورية للمشاريع الصحية التنموية، تفقد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح يرافقه وكيل الوزارة د. مصطفى رضا مشروع مستشفى العدان الجديد.



واجتمع الوزير على هامش جولته مع قيادات منطقة الأحمدي الصحية لمتابعة نسب الانجاز في المشروع، وغيره من مشاريع المنطقة قيد الانشاء، وذلك ضمن جهود الوزارة المبذولة لتحسين جودة الخدمات وسبل تقديمها وفق أفضل المعايير العالمية، تنفيذا لرؤية الكويت 2035، والتي تتميز بأنها تقوم على ثلاثة مرتكزات تشمل المستوى التأهيلي للجودة، وتقديم الخدمة الصحية الفعالة في الوقت والمكان المناسب، وتقديمها وفق أحدث التطورات العلمية والمهنية.



واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول مشروع مستشفى العدان الجديد ومكوناته وموعد الانتهاء من كافة الأعمال فيه، وما سيتضمنه من إمكانيات لتعزيز مختلف أوجه الخدمة الصحية، وسبل الارتقاء بمستوى الوقاية والعلاج والتلطيف كركائز لاستراتيجية الوزارة.