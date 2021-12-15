عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير ادارة خدمات العلاج الطبيعي في وزارة الصحة د.عبدالله زمان عن ادخال جهاز «الإيرا» في خدمات العلاج الطبيعي بالمستشفيات، وهو الاول في منطقة الخليج والشرق الاوسط، والذي يعد أفضل الطرق العلاجية الحديثة للتدريب على المشي لمختلف الفئات العمرية، حيث يساهم في تقوية العضلات وتحسين مرونة المفاصل، كما أنه يساعد المريض على استعادة الثقة بالنفس من خلال تحسين التوازن.



وذكر في تصريح لـ«الأنباء» انه ايضا يعالج مختلف الأمراض العصبية مثل (إصابات الدماغ ـ إصابات الحبل الشوكي ـ الشلل الدماغي ـ الضمور العضلي الشوكي)، والأمراض العضلية الهيكلية مثل (آلام الظهر ـ إصابات الركبة والفخذ- إصابات الكاحل).



وبين د.زمان أن الوضع الوبائي السابق بسبب جائحة كوفيد-19 أجل تشغيله، مؤكدا أن ادارة خدمات العلاج الطبيعي تسعى دائما الى تطوير وتحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى بمواكبة التطور العالمي وتماشيا مع خطط وزارة الصحة من خلال تفعيل توفير أحدث التجهيزات والمعدات الطبية في مجال العلاج الطبيعي مع توفير التدريب المناسب لاختصاصي العلاج الطبيعي عليها.



ولفت الى أن خدمات العلاج الطبيعي في الكويت شهدت تطورا ملحوظا على مدى الـ15 عام الأخيرة في كافة خدماتها الوقائية والعلاجية على كافة المستويات، حيث تحققت إنجازات متميزة في كافة المنشآت الصحية والتخصصية.



ولفت الى أن الانجازات التي تحققت جاءت نتاج مجهود إدارة خدمات العلاج الطبيعي وأقسامها المستشفيات العامة والتخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وسعيها لتذليل الصعوبات لتعاون بناء مثمر مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية داخل وزارة الصحة وخارجها.