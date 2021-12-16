القاهرة- خلود أبو المجد



انطلقت أول من أمس أنشطة الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على خشبة مسرح البالون، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الفنانة د.إيناس عبدالدايم، ورئيس المهرجان د.جمال ياقوت، ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي د.خالد جلال، وعدد كبير من الفنانين ورواد المسرح في مصر والعالم والوفود والفرق المشاركة في فعاليات المهرجان.



بدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري، وتلاه تقديم فيلم قصير عن الراحل د.فوزي فهمي، الذي تحمل هذه الدورة اسمه، أعقبه الإعلان عن مستحدثات مسابقات المهرجان، وصعد بعدها د.جمال ياقوت ليلقي كلمته، التي عبر فيها عن سعادته وامتنانه لكل العاملين في هذه الدورة، وخص بالشكر وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم التي وقفت بقوة لدعم هذه الدورة وإظهارها للنور.



وألقت وزيرة الثقافة د.ايناس عبدالدايم كلمة قالت خلالها: يشهد المهرجان هذا العام فعاليات وأنشطة جديدة تحث على الخروج الواعي على الأساليب والأشكال التقليدية المستقرة من أجل الوصول لعرض مسرحي يتمسك بأسباب الجمال وتحقق فيه الدهشة، وشددت على انه من أهم أولويات المهرجان الذهاب بالفعاليات لأكبر عدد ممكن من مدن مصر، لذلك ستقدَّم عروض مسرحية في هذه الدورة في كل من المنيا وبورسعيد والجيزة وبني سويف ودمياط والبحيرة القليوبية، وذلك ضمن مشروع نادي المسرح التجريبي، وكذلك ستتجول عروض وورش المهرجان الدولية في محافظات الإسكندرية والقليوبية والإسماعيلية وغيرها من المحافظات.



بعد ذلك، تم تكريم لجنة مشاهدة العروض: أحمد خميس والمخرج عمر المعتز بالله والمخرج هاني المجناوي الذي اعتذر عن الحضور لظروف خاصة، وجاء بعدها تكريم لجنة مشاهدة العروض المصرية والتي تكونت من: أ.د.رانيا فتح الله، المخرج الفنان هشام عطوة، د.محمد سمير الخطيب، الناقد باسم صادق، وشارك معهم أيضا أ.د.عايدة علام، الناقد محمد الروبي، د.أيمن الخشاب الذين اعتذروا عن الحضور لظروف خاصة، ومن ثم كرمت لجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية والتي تكونت من: أ.د. دينا أمين (رئيس اللجنة)، وعضوية الفنانة لطيفة فهمي، والفنان أحمد مختار، ومصمم السينوغرافيا الأميركي جون هوي.



وبدأ بعد ذلك عرض الافتتاح وهو العرض الألماني «Deals with God» أو «صفقات مع الرب» والذي ينافس ضمن عروض المسابقة الرسمية للمهرجان، من إنتاج فرقة «جوليا ماريا كوخ»، وبطولة مجموعة من الراقصين.



يذكر أن المهرجان يحضره عدد من الضيوف منهم الزميل رئيس قسم الفن مفرح الشمري ود.عبدالله العابر والمخرج عبدالله عبدالرسول من الكويت، والأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله من الإمارات، وإبراهيم عسيري من السعودية، ويوسف الحمدان من البحرين، وعلي مهدي من السودان، ومحمد النبهاني من سلطنة عمان، ونقيب الفنانين العراقيين د.جبار جودي، وآخرون.