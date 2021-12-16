أجسِّد شخصية مغايرة عما اعتاده الجمهورلا علاقة بين عملنا ومسلسل سمية وفيفي

عبدالحميد الخطيب



تستعد النجمة هنادي الكندري لخوض تجربة درامية جديدة بعنوان «كيد النسا»، تجمعها بالنجمة المصرية روجينا، ويشاركهما البطولة نخبة من الفنانين، مثل: جاسم النبهان، عبدالامام عبدالله، بيومي فؤاد، محمد الحداد، خلود محمد، روان العلي، وغيرهم، ويأتي العمل من تأليف الكاتب فهد البلوشي، ويتصدى لإخراجه مصطفى فكري، والانتاج لعادل اليحيى.



هنادي وكعادتها تفاجئنا بالتنوع في الادوار التمثيلية التي تقدمها على الشاشة، والتي من خلالها استطاعت ان تثبت نفسها كواحدة من ابرز نجمات الكويت والخليج بل والوطن العربي، واكثرهن قدرة على تقمص الشخصيات بإتقان وتفرد، صانعة بصمة خاصة بها، لكن كيف سنراها في «كيد النسا»؟ ومتى سيعرض العمل؟ هذا ما أجابت عنه هنادي قائلة في تصريح لـ «الأنباء»: لقد اخترنا نص «كيد النسا» من بين العديد من النصوص، لتميزه، وأجسد فيه شخصية مغايرة عما اعتاده الجمهور عني، مشيرة الى أن قصة المسلسل كوميدية مع وجود بعض التراجيديا البسيطة التي تنشأ نتيجة مواقف معينة.



وكشفت هنادي عن ان العمل سيعرض في شهر رمضان المبارك، مشددة على ان الناس حاليا لديها شغف كبير لمتابعة الاعمال الفكاهية الخفيفة التي تدخل على قلوبهم الفرحة والسرور وسط هذا الكم الهائل من الاخبار المأساوية وتأثير قيود جائحة كورونا عليهم، مستدركة: هدفنا ان نقدم للمشاهدين عملا فنيا يستمتعون بمتابعته ويخرجهم من ضغوط الحياة.



وبسؤالها عن تشابه اسم العمل مع مسلسل «كيد النسا» الذي قدمته الفنانتان سمية الخشاب وفيفي عبده من قبل، أوضحت: المخرج مصطفى فكري اخبرني بهذا التشابه، وأزيدك من الشعر بيتا، توجد مسرحية تحمل نفس الاسم أيضا، لكن لا علاقة بين مسلسلنا ومسلسل سمية وفيفي او المسرحية، فهو مختلف شكلا ومضمونا، وفيه حالة فنية مليئة بالمفاجآت، وأضافت (مازحة): «النساء مسوين أزمة»، أنا أعجبني الاسم لذا اخترناه.



ورحبت هنادي بقدوم النجمة روجينا الى الكويت لتصوير المسلسل، ونشرت صورة لهما معا عبر خاصية «استوري» في «انستغرام»، وعلقت: «قلت لكم ان عندي أخبار جدا جميلة، ورمضان هالسنة راجعة لكم وبقوة مع أقوى فنانة في الوسط العربي، أنا أموت فيكي، نورتي الكويت يا عمري يا روجينا». وأكملت تصريحها لـ«الأنباء» قائلة: أحداث العمل تدور حول ثلاث شخصيات رئيسية (هنادي الكندري وروجينا ومحمد الحداد) وتتفاعل معهم باقي الشخصيات، متمنية ان ينال المسلسل إعجاب كل من يشاهده.