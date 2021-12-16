مفرح الشمري



كعادتها، تحرص إذاعة الكويت على الاحتفاء بأعياد دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بناء على توجيهات وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي، وبمتابعة حثيثة من الوكيل المساعد لشؤون قطاع الاذاعة سعد الفندي.



وفي هذا الصدد، وتحديدا في اجازة نهاية الاسبوع «الويكند» سيكون هواء الإذاعة بحريني- قطري، وذلك باحتفالها بـ «اليوم الوطني لمملكة البحرين» الذي يصادف اليوم، و«اليوم الوطني لدولة قطر» الذي يصادف السبت المقبل.



واستعد قطاع الإذاعة في وزارة الإعلام لهاتين المناسبتين العزيزتين على قلب كل كويتي لتكون تغطيتهما على مستوى الحدث، وذلك لإبراز فرحة الشعب الكويتي مع الأشقاء بمملكة البحرين ودولة قطر عبر برامج البث المباشر في المحطات الإذاعية، حيث قامت الإذاعة بانتاج اغنيات وطنية وإهدائها للاشقاء في مملكة البحرين تحت اسم «بحرين الزين» غناء حمد القطان، كلمات أحمد الشرقاوي، ألحان عبدالله القعود، توزيع موسيقي عمار البني، وكذلك لدولة قطر حيث تم انتاج اغنية وطنية من قطاع الإذاعة إهداء للاشقاء في قطر تحت اسم «الحرة قطر» غناء محمد البلوشي، كلمات ساهر، ألحان أحمد حمدان، توزيع موسيقي عمار البني، والتي من شأنها أن تعزز أواصر المحبة بين الشعب الكويتي ودول مجلس التعاون الخليجي، وتؤكد صلابة العلاقات المشتركة بينهما.



وعن خطة العمل لقطاع الإذاعة بوزارة الإعلام، قال الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة سعد الفندي: إن الاحتفال باليوم الوطني لجميع دول مجلس التعاون الخليجي هو يوم وطني كويتي كذلك نحتفل به وكأنه يوم كويتي 100% والاستعدادات على اكمل وجه ويتم التحضير لها مسبقا، حيث خصصت الإذاعة بجميع محطاتها الإذاعية ومن الصباح الباكر ومنها تجهيز عدد من البرامج المباشرة بالاحتفال باليوم الوطني لمملكة البحرين الذي يصادف 16 الجاري واليوم الوطني لدولة قطر الذي يصادف 18 الجاري، وبث مجموعة من الاغاني الوطنية على مدار الساعة باليوم الوطني للاشقاء في مملكة البحرين ودولة قطر، وإنتاج عدد من التقارير والفلاشات وتبثها بجميع المحطات الإذاعية، بث مشترك بين إذاعة الكويت وإذاعة البحرين بعدد من البرامج ومشاركتها الاحتفالات بيومها الوطني، وكذلك بث مشترك بين إذاعة الكويت وإذاعة قطر للمشاركه مع الاشقاء احتفالاتهم الوطنية ونقلها للمستمعين.



وتابع الفندي: ان الهدف من تقديم مثل هذه الاحتفاليات، بأعياد دول مجلس التعاون هو إبراز اللحمة الخليجية، كما تم عمل برامج خاصة للمشاركة مع الاشقاء باليوم الوطني لكل منها، كما ستتخلل التغطية المباشرة في إذاعة الكويت بجميع محطاتها الإذاعية مشاركة مجموعة من الفنانين والإعلاميين من مملكة البحرين ودولة قطر للتعبير عن فرحتهم وذلك عبر الهاتف.