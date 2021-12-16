القاهرة - مفرح الشمري



سبق افتتاح الدورة الـ 28 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، افتتاح معرض القاهرة الدولي للتصميمات المسرحية الطليعية، وذلك في مركز الهناجر للفنون، بمشاركة 56 تصميما من مختلف الدول العربية والآسيوية والأوروبية، ويمثل الكويت في هذا المعرض الفني المصمم محمد الربيعان الذي شارك بتصميماته لمسرحية «الأحدب» التي أخرجها محمد الحملي. ويستمر المعرض طوال فترة المهرجان الذي ينتهي 19 الجاري، وهو فرصة لعشاق المسرح لكي يشاهدوا العديد من التصميمات لمجموعة من الأعمال المسرحية التي حملت بين طياتها رؤى إخراجية سلطت الضوء على العديد من القضايا الإنسانية والاجتماعية.