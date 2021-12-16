القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية، خاصة في القرى المدرجة في إطار مبادرة «حياة كريمة»، وذلك بهدف تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، فضلا عن التوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية لما لها من عوائد اقتصادية وبيئية وصحية.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وم.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول».



وقد استعرض م.طارق الملا أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي نجح في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية في مختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في هذا النشاط من خلال مبادرة «حياة كريمة»، بما يساعد على الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، حيث عرض في هذا الإطار الموقف الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرى المبادرة، إلى جانب موقف 14 قرية تم اختيارها كمشروع تجريبي ضمن المبادرة، والتي وصلت معدلات التنفيذ بها إلى نحو 100%.



الى ذلك، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة نظرا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في ذلك المجال، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن أي مشروعات تعاون مستقبلية بين الجانبين مراكز تدريب فني لبناء القدرات في مجالات التشغيل والصيانة، إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة في مصر.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي امس رايموند كارلسن الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب السفيرة هيلدا كليمتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالشركة النرويجية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء تناول التباحث حول فرص التعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية بشأن توطين تكنولوجيا تحلية المياه، وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الخبرات الدولية العريقة في هذا المجال استغلالا للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التي تحظى بها مصر، لاسيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر إمدادات الطاقة والاستفادة من ثرواتها الطبيعية.