القاهرة - ناهد إمام ووكالات



قال وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا إن مصر تعمل حاليا على وضع استراتيجية قومية لإنتاج الهيدروجين بالشراكة مع كافة الوزارات المعنية.



جاء ذلك خلال لقاء مع كينتارو هوسومي رئيس شركة ميتسوبيشي اليابانية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في مجال الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، وفق بيان لوزارة البترول امس.



وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول بدوره يبحث مع الشركات العالمية التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، ومنها شركة ميتسوبيشي اليابانية التي تمتلك تكنولوجيات متقدمة وحلول متطورة في هذه المجالات.



وأكد الملا أن قطاع البترول يعمل حاليا على تحديد أفضل الفرص المتاحة لتنفيذ مشروعات لالتقاط وتخزين الكربون وإنتاج الهيدروجين الأزرق، ويقوم بدراسة عدة مبادرات لعرضها خلال القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ العام المقبل.