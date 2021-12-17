قدم عيينة بن حصين المدينة، فنزل على ابن أخيه الحرّ بن قيس بن حصين، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه.



فقال عيينة لابن أخيه: هل لك وجه على هذا الأمير، فتستأذن لى عليه؟



فأذن له عمر رضي الله عنه، ولما دخل عليه قال: يا ابن الخطاب، ما تعطينا إلا الجزل، وما تحكم بيننا بالعدل.



ثار بركان الغضب داخل الفاروق، وهم أن يُوقع به العذاب، فقال له الحرّ بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم:



(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)، وإن هذا من الجاهلين.



قال الحر: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله.