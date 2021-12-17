عبدالحميد الخطيب



أقامت فرقة المسرح الكويتي، أمس الاول في مقرها بالسالمية، حفل عشاء احتفاء بفريق مسرحية «الساعة التاسعة» التي شاركت في مهرجان الكويت المسرحي الأخير، وحصدت خلاله جائزة أفضل مؤثرات لحمد العروج، ونالت إعجاب كل من شاهدها.



بدأ الحفل- الذي قدمته الإعلامية حبيبة العبدالله باقتدار كعادتها دائما- بالوقوف دقيقة حدادا على روح الراحل الشاعر الشيخ دعيج الخليفة الصباح واستذكار إنجازاته وأخلاقه العالية، وذلك بحضور عدد من الفنانين في مقدمتهم النجم الكبير سعد الفرج، ورئيس فرقة المسرح الكويتي الفنان القدير أحمد السلمان، ونائب رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح الكويتي الفنان القدير عبدالله غلوم، وأيضا الزملاء الصحافيين والنقاد والإعلاميين.



وفي كلمة له، عبر الفرج عن سعادته بالإنجازات التي تحققها الفرقة، وقال: «المسرح الكويتي» انجازاتها واضحة للجميع، وهي من الفرق التي أسست المسرح بالكويت، وأقول للجيل الجديد من أبنائها «انتم لكم جذور، فحافظوا على سمعة هذا المسرح، واستمروا في العطاء، وفقكم الله ووفق الجميع لما فيه خدمة وطننا الغالي».



من جانبه، قال السلمان: لأول مرة يحضر حفلنا الأستاذ الكبير سعد الفرج، وهو دعم للشباب وجهودهم، ولأول مرة يقام مهرجان الكويت المسرحي من دون ضيوف من الخارج، ولأول مرة يخرج لنا المهرجان 5 كاتبات نساء، وهن تاج على رؤوسنا وفخر، كما انه لأول مرة نعطي عملا لبدر الشعيبي كمخرج، وقد أبدع، والكل يقول عن العرض إنه عالمي، لذا اشكره واشكر جميع المشاركين معه على جهودهم.



وبعد كلمة السلمان تم تكريم فريق مسرحية «الساعة التاسعة»، وعدد من الفنانين، منهم: سعد الفرج، عبدالله العتيبي، مبارك سلطان، إسماعيل الراشد، بدر الشعيبي، عبدالله البلوشي، فاضل النصار، أحمد العوضي، عبدالعزيز النصار، عبدالله النصار، فاضل السلمان، عضوة الفرقة حبيبة العبدالله، مريم القلاف، فاطمة العامر، مريم نصير، تغريد الداود، أحمد أبل، هاني الهزاع، مصطفى محمود، يوسف المجادي، ميثم الحسيني، موسى أكبر، عبدالرحمن الفهد، هاني عبدالصمد، المقداد إبراهيم، د.حسين الحسن، عبدالله فريد، حسين بهمن، عبدالله الراشد، علي حسين قاسم، يوسف بوناشي، حمد بوناشي، عبدالرحمن اليحيوح، عبدالله الشطي، محمد الصراف، زبيدة أبل، هبة عبدالوهاب، عبدالعزيز الجريد، وآخرين.