ياسر العيلة



في تصريح خاص لـ «الأنباء» أعربت النجمة الكبيرة حياة الفهد عن سعادتها لاختيارها عضو لجنة التحكيم النهائية للتمثيل في المملكة العربية السعودية، ضمن التعاون المشترك والمستمر بين «الهيئة العامة للترفيه» بالمملكة وأكاديمية «MBC»، وقالت: هذا التعاون شيء جميل ومشرف ويسهم في البحث عن المواهب الحقيقية وإبرازها بالشكل اللائق، وإن شاء الله سنشاهد هؤلاء النجوم عن قريب.



جدير بالذكر أن هذه الفعاليات، التي تقام في الرياض، هي بمنزلة المحطة الأخيرة لرحلة ابداعية حول المملكة امتدت من 26 ولغاية 28 سبتمبر الماضي للبحث عن المواهب، حيث بلغ عدد الفائزين والفائزات في اختبارات تجارب الأداء التي أقيمت أمام لجنة التحكيم 19 موهبة في مختلف الاختصاصات، إضافة إلى تكريم شرفي، وسيقام حفل ختامي ضخم في العاصمة الرياض 24 الجاري لإعلان النتائج.