دبي: من المقرر أن تتيح شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة على مستوى المنطقة، OSN، مجموعة واسعة من أشهر أفلام الأطفال للمشاهدة خلال موسم الأعياد عبر تطبيقها «OSN Streaming».



ولعل التحدي الوحيد الذي قد يواجه أفراد الأسرة عند محاولة اختيار فيلم لمشاهدته، يتمثل في الحيرة التي ستصيب الجميع نظرا لوجود مجموعة ثرية من أجمل الأفلام على قائمة موسم الأعياد التي وضعتها OSN لهذا العام.



وتتضمن القائمة ثلاثة أجزاء من الفيلم الكلاسيكي الشهير «Home Alone» الذي يستحضر عذوبة الطفولة وحلاوة موسم الأعياد، وفيلم الرسوم المتحركة «SnowTime»، وغيرهما من الأفلام التي تبهج الأطفال وتلبي ذوق الجميع، مثل «A Christmas Carol، A Sugar and Spice Holiday، A Welcome Home Christmas» وفيلم «Santa in Training» وكذلك فيلم الرسوم المتحركة «The Elf Who Stole Christmas».



وبإمكان الراغبين في ترديد بعض ترانيم الكريسماس متابعة البرنامج الموسيقي «Disney Holiday Singalong» الذي يقدمه على مدى ساعة المذيع «راين سيكريست» ويعرض فيه مجموعة من العروض الموسيقية لكوكبة من نجوم الموسيقى والغناء.