نفت الفنانة ياسمين صبري الأخبار التي ترددت عن توقف مسلسلها الجديد أو أنه يواجه مشاكل إنتاجية عطلت تصويره في الوقت الحالي، وأكدت أن المسلسل يعمل القائمون عليه في الوقت الحالي لبدء التصوير قريبا.



إلى ذلك أكدت صبري، خلال حديثها لبرنامج «إم بي سي تريندينغ»، دعمها للفنانة شيرين عبدالوهاب عن سؤالها عما تواجهه في الوقت الحالي من مشاعر متضاربة بسبب أزمة الطلاق، ووجهت ياسمين رسالة لشيرين قالت بها: «شيرين حبيبتنا وفي قلبنا وصوت جميل وصوت مصر، وهي تعلم مقدار حبنا لها ومدى الدعم الذي تلقاه في مصر من كل زملاء مهنتها لتجاوز محنتها الأخيرة».



وأضافت صبري: «هذه حياة شيرين الخاصة، ولماذا نخوض فيها؟ ولماذا نجعل أنفسنا حكاما على الناس؟ كل شخص ينظر لنفسه في الخارج، ولابد لكل شخص أن ينظر لنفسه وإلى حياته الشخصية فقط ولا يتدخل في حياة الآخرين»، كاشفة عن أعمالها الجديدة الفترة المقبلة وأشارت إلى أنها تجهز لفيلم سينمائي جديد سيرى النور في العام المقبل.