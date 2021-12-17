سقط الهلال في فخ الخسارة أمام ضيفه النصر 0-2 في ديربي الرياض أمس في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).



وسجل هدفي النصر فينسينت أبوبكر في الدقيقة 40 وأندرسون تاليسكا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة. وتوقف رصيد الهلال، الذي لديه مباراة مؤجلة، عند 21 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع النصر رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس.



وهذه هي الخسارة الأولى للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ست.



فيما أصبح هذا الانتصار هو السادس للنصر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مباراتين.