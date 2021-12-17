القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



تزايدت احتمالات تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها (مبدئيا) في 9 يناير المقبل، أو إلغائها كليا، حيث تتواجد لجنة من الاتحاد الأفريقي في العاصمة الكاميرونية، قبل اتخاذ القرار النهائي، بالتأجيل أو الإلغاء، مع احتمالات قوية بتعديل الموعد لفك الاشتباك مع بطولة كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الأهلي بالإمارات.



وفى هذا الشأن، علق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عامر حسين، إنه في حال تأجيل كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة المقبلة سيتم استئناف الدوري المصري مباشرة، وإلغاء التأجيلات في الدوري.



الى ذلك، تصل اليوم بعثة فريق الأهلي إلى الدوحة برئاسة محمود الخطيب، لخوض مباراة السوبر الأفريقي في 22 الجاري امام الرجاء المغربي، وسوف ينضم إلى بعثة الفريق لاعبو الأهلي في منتخب مصر، بعد أداء مهمتهم الأخيرة في بطولة كأس العرب، بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب قطر غدا السبت، بالإضافة إلى علي معلول لاعب المنتخب التونسي الذي سيلعب مع فريقه المباراة النهائية ضد الجزائر.



وقبل مغادرة القاهرة اليوم، حرص المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني على دعم قائد منتخب مصر ولاعب الأهلي عمرو السولية، بعد الهدف الخاطئ الذي سجله في مرمى محمد الشناوي وخسر به منتخب مصر بنصف النهائي أمام تونس، قائلا عبر حسابه في «تويتر»: «عمرو السولية.. أشتاق للاحتفال معك مرة أخرى.. الشغف والالتزام الذي تظهره في كل مباراة تلعبها لا ينسى».



وكذلك فعل المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، مستهدفا دعم السولية وكل لاعبي المنتخب، عبر حسابه على «تويتر»: «نحن نفوز أو نتعلم.. ارفعوا رؤوسكم يا شباب، أنتم تستحقون الأفضل»، وأضاف «للأسف، الحظ لم يقف معنا. سنعود أقوى وأفضل. أنا فخور باللاعبين والجهاز الفني. شكرا لكم».