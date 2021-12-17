المنامة ـ ناصر محمد



توج فريق نادي سار بطلا لمسابقة دوري الاتحاد البحريني لكرة القدم للصالات للموسم الرياضي 2021/2022، بعد فوزه على نظيره فريق الحد بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء ليضم سار لقب الدوري إلى خزائنه بجوار لقب الكأس، ويحصد النادي في أول مشاركة رسمية له ثنائية الدوري والكأس في انجاز كبير يحسب للنادي.



وسجل هدف نادي سار اللاعب محمد عبدالله (حنتوش) الذي كان أحد أبرز نجوم المباراة النهائية، وتقلد لاعبو سار الميداليات الذهبية ودرع الدوري من عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الصالات والشواطئ عارف المناعي الذي أناب رئيس الاتحاد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة في مراسم التتويج، فيما حصد لاعبو الحد على الميداليات الفضية بحلولهم في المركز الثاني.



كما تم تكريم طاقم تحكيم المباراة النهائية المكون من الحكام الدوليين لكرة الصالات حسين البحار وعبدالرحمن الدوسري وأسامة إدريس، والحكم خالد علي «درجة أولى»، بالإضافة إلى مقيم الحكام عبدالرحمن عبدالقادر، كما تم تكريم أصحاب الجوائز الفردية، وهم: أفضل إداري مدير فريق الاتحاد البحريني للصم الشيخ أحمد آل خليفة، أفضل لاعب فلاح عباس (نادي سار)، أفضل حارس سيد فاضل رضي (نادي سار)، أفضل مدرب أحمد الكوهجي (نادي الحد)، أفضل لاعب صاعد محمد السعيد (نادي المعامير)، وهداف الدوري سلمان الملا (نادي الحد).