الدوحة - فريد عبدالباقي



يعقد الاتحاد القطري لكرة القدم ندوة إعلامية في الـ1:00 ظهر اليوم في فندق «انتركونتيننتال دوحة ذا ستي»، لعرض ملف كأس آسيا 2027 على الإعلاميين، وذلك على هامش بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تختتم منافساتها غدا.



وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر تعديل الإطار الزمني الخاص بتحديد مستضيف «نهائيات كأس آسيا 2027» ليكون في 2022 بدلا من الموعد السابق المحدد خلال اجتماع الجمعية العمومية الحادي والثلاثين بتاريخ 27 نوفمبر الماضي.



وجاء القرار بحسب ما أعلنه الاتحاد الآسيوي بعد الأخذ في الحسبان التطورات المتتالية والتحديات الناجمة عن وباء «كوفيد-19»، واطلاع المكتب التنفيذي على قيود السفر التي تحد من زيارات التفتيش إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء التي تقدمت بطلبات الاستضافة، والتي تعد أساسية في عملية اختيار مستضيف أهم بطولات الرجال في قارة آسيا.



وبعد عملية تقديم وثائق ملف الترشح، بقي في المنافسة 4 اتحادات وطنية أعضاء، وهي: الاتحاد الهندي لكرة القدم، والاتحاد الإيراني لكرة القدم، والاتحاد القطري لكرة القدم، والاتحاد السعودي لكرة القدم.



ويذكر أن الصين تستضيف نهائيات كأس آسيا 2023، وذلك بعد القرار الذي صدر في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في باريس خلال شهر يونيو 2019.