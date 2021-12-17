احتفل معهد التمريض بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بذكرى مرور 59 عاما على إنشائه، وذلك بحضور مدير معهد التدريب الإنشائي ومدير معهد التمريض ندبا م.عبدالعزيز الرويح والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند ومدير إدارة الصحة العامة د.فهد الغملاس ومدير مديرية التدريب بالحرس الوطني العقيد ركن راشد فهد سالم، بالإضافة إلى عدد من منتسبي المعهد على مسرح المعهد العالي للاتصالات والملاحة - المجمع التكنولوجي-الشويخ.



وخلال الحفل ألقى م.الرويح كلمة أشاد فيها بالتاريخ العريق للمعهد الذي جعل منه معهدا رائدا محليا وإقليميا يقوم بتلبية احتياجات سوق العمل الصحي في الدولة وإمداده بالكوادر المدربة في مجال التمريض وخدماته المتعددة، معربا عن فخره واعتزازه بشكل خاص وجميع منتسبي الهيئة بشكل عام بكوكبة طلبة المعهد المتطوعين الذين لم يألوا جهدا في تلبية نداء الوطن خلال جائحة فيروس كوفيد - 19 في تواجدهم بالصفوف الأمامية وتحديهم وتغلبهم على جميع الصعوبات.