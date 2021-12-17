ثامر السليم



اجتمع عميد كلية طب الأسنان في جامعة الكويت د.عادل العصفور مع أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية طلبة طب الأسنان الكويتية، وذلك لمناقشة آخر الإنجازات والأنشطة المقامة في كلية طب الأسنان ولدراسة رؤيتها للعام الدراسي 2021/ 2022.



وفي هذا الصدد، قالت رئيسة جمعية طلبة طب الأسنان مريم القراشي إنه تم التطرق خلال الاجتماع مع عميد الكلية إلى أهمية تطوير المنهج الدراسي المخصص لطلبة طب الأسنان بجميع المراحل ابتداء من السنة الأولى ووصولا إلى السنة السابعة، وطرح كيفية تطوير وتحسين هذا المنهج على الصعيدين العلمي والعملي.



وأشارت في تصريح خاص لـ«الأنباء» إلى القيم التي ترتكز عليها مبادئ الجمعية وأهم الأهداف التي تتطلع إلى تحقيقها خلال هذه السنة من باب الحرص على مصلحة الطلبة والطالبات في كلية طب الأسنان حيث تسعى الجمعية دائما لإعداد المحاضرات والندوات التعليمية والتثقيفية للطلبة في مجال طب الأسنان وعدة مجالات أخرى، بالإضافة إلى الجانب الأكاديمي، لافتة إلى أنه نظرا إلى الضغط الدراسي الذي يمر به الطلبة والجهد الهائل الذي يبذلونه خلال السنة الدراسية التي تشمل الأنشطة التي تقيمها الجمعية عددا من الفعاليات الترفيهية، حتى يقضي الطلبة متسعا من الوقت في الاسترخاء والترفيه عن أنفسهم وتجديد نشاطهم.



وتابعت أن د.عادل العصفور أعرب عن دعمه وتشجيعه الكامل لجمعية طلبة طب الأسنان الكويتية، مؤكدة على استعداده التام لتقديم الخدمة والمساعدة للجمعية، إيمانا منه بالدور الحيوي الذي تلعبه الجمعية وأهمية رسوخ مبادئها.



ولفتت القراشي إلى انه تم خلال اللقاء الاتفاق والنقاش حول عدة أنشطة قادمة مثل اللقاء الثقافي الترفيهي (back to our roots) المقام في حديقة جمعية أطباء الأسنان الكويتية الأسبوع القادم والذي سوف يضم معرضا للأدوات المستخدمة قديما في الكويت في مجال طب الأسنان، مؤكدة أن الجمعية مستعدة لتلقي جميع الاقتراحات وترحب بآراء الطلبة لتحقيق مصلحتهم الدراسية وحتى المعنوية، وذلك بالتواصل مع الجمعية مباشرة خلال حسابنا الرسمي في انستغرام وتويتر، أو خلال صندوق الاقتراحات الموجود في لوبي كلية طب الأسنان في الجابرية.