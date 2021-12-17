ضرب الإعصار العنيف «راي» أمس الخميس الفلبين، ما أجبر عشرات آلاف السكان على الفرار من منازلهم، بحسب ما أفادت السلطات، فيما حذر الصليب الأحمر من عاصفة «رهيبة» و«مرعبة».



حيث حذر رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الفلبين ألبرتو بوكانيغرا من أن «هذه العاصفة الرهيبة مرعبة وتهدد بضرب على حد سواء المجتمعات على الساحل كما قطارات الشحن».



وأعرب عن قلقه «من أن يكون تغير المناخ يجعل الأعاصير أكثر عنفا ولا يمكن التنبؤ بها».



وصل الإعصار إلى اليابسة ظهرا قرب جزيرة سيارغاو السياحية، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الفلبينية. ورافقته رياح سرعتها 195 كلم في ساعة قبل وصوله إلى الساحل بساعة.

وحذرت الوكالة من «رياح مدمرة قد تلحق بالمباني والمزروعات أضرارا خطيرة وحتى شديدة الخطورة»، بالإضافة إلى خطر حدوث فيضانات مميتة على طول الساحل.



من جهتها، قالت الوكالة الوطنية للوقاية من الكوارث إن أكثر من 45 ألف شخص فروا من منازلهم للاحتماء في ملاجئ، بمن فيهم عدد كبير من الزوار الذين قصدوا هذه المنطقة للاستمتاع بشواطئها وأماكن الغوص البحري التي تشتهر بها.



ومن المتوقع أن يعبر هذا الإعصار الفلبين من شرقها إلى غربها خلال الأيام المقبلة، وسيجتاز خصوصا جزيرتي مينداناو وبالاوان، قبل أن يبتعد عن الأرخبيل باتجاه فيتنام.